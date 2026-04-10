Soldi per l’edilizia popolare bloccati dal governo per il riarmo la protesta parte da Genova | Una vergogna qui 600 famiglie senza casa

A Genova, circa 600 famiglie senza casa si sono radunate in strada per protestare contro il blocco dei fondi destinati all’edilizia popolare. Il governo ha deciso di allocare 970 milioni di euro per il settore bellico, lasciando scoperti 13 milioni destinati alla ristrutturazione delle case popolari nella città. Questa scelta ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti, che chiedono interventi urgenti per il settore abitativo.

“A causa della malsana decisione del governo di dirottare i 970 milioni destinati all’edilizia popolare sulla spesa bellica, Genova perde 13 milioni di euro destinati alla ristrutturazione delle case popolari. Una decisione vergognosa che solo nel capoluogo ligure causerà la mancata assegnazione di 600 alloggi che sarebbero stati disponibili in tempi stretti”. Suona così l’allarme lanciato ieri davanti alla prefettura di Genova nel corso del presidio organizzato dai sindacati degli inquilini Sunia Cgil, Sicet Cisl e Uniat Uil in difesa delle politiche sulla casa. Sanità territoriale e Pnrr: realizzato solo il 4% delle Case di comunità. Recuperare il ritardo? “Missione impossibile” Minorenni tra lame, pistole e risse per uno sguardo di troppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Soldi per l’edilizia popolare bloccati dal governo per il riarmo, la protesta parte da Genova: “Una vergogna, qui 600 famiglie senza casa” Leggi anche: “Stop al riarmo”, in Comune una petizione popolare da oltre 1.300 firme Lecce, referendum bloccati sulla giunta: stop al voto popolare su progetti chiave da 120 milioni. Opposizione protesta.Lecce, 18 febbraio 2026 – Una svolta controversa al consiglio comunale di Lecce ha segnato un duro colpo alla democrazia partecipativa. Argomenti più discussi: Soldi pubblici, fondi privati, prezzi calmierati. Cosa prevede il piano casa di Meloni; Tor Vergata, consegnati gli ultimi 42 alloggi popolari costruiti dalla Regione Lazio; BEI e case ad affitto sociale, sempre meno spazio all’edilizia popolare; La guerra blocca i fondi per gli alloggi popolari a Genova. I sindacati degli inquilini pronti alla mobilitaz…. Soldi per favorire la pratica edilizia, la legge Nordio salva l’architetto: assolto dall'accusa di traffico di influenzeLa riforma del ministro della Giustizia Carlo Nordio salva l’architetto Giancarlo Franchini, 67 anni, accusato di traffico d’influenze. Il professionista è stato assolto «perché il fatto non è più ... corrieredelveneto.corriere.it I barracelli accusano il Municipio: da un anno attendiamo invano i soldi CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Soldi pubblici, fondi privati, prezzi calmierati. Cosa prevede il piano casa di Meloni x.com