Motor Valley i numeri Fatturato da 347 miliardi | Il Governo investa di più

Il settore della Motor Valley registra un fatturato di 347 miliardi di euro, con circa 40 mila aziende e un milione di persone impiegate. Questi dati mostrano la dimensione economica e occupazionale del distretto industriale, che si sviluppa in diverse aree del territorio. Nonostante i numeri elevati, gli operatori chiedono un maggiore investimento da parte del Governo per sostenere ulteriormente la crescita e l’innovazione del settore.

Un distretto industriale da 347 miliardi di fatturato, quasi 40 mila imprese e un milione di occupati. È la fotografia che emerge dalla ricerca sull’impatto economico della Motor Valley realizzata da Nomisma e presentata in Viale Aldo Moro davanti al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al governatore Michele de Pascale. Un sistema che è come "una rete neurale", spiega il presidente di Motor Valley Association Andrea Pontremoli, basata "sull’integrazione di competenze e specializzazioni". Nel 2024 l’area ha registrato 2,6 milioni di visitatori per un indotto superiore a 1,2 miliardi. Il report ricorda che le imprese capofiliera (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani) producono annualmente circa 34 mila vetture e 50 mila moto per un fatturato di 12 miliardi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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