Questa sera, alle 20.35, su Rai 1, va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in diretta da Vienna. La serata vede i rappresentanti di diversi paesi esibirsi davanti a un pubblico e a una giuria internazionale, con l’obiettivo di conquistare il titolo di miglior brano europeo. La scaletta prevede le esibizioni di tutti i finalisti, seguite dai voti che determineranno il vincitore della competizione.

Questa sera in diretta da Vienna dalle 20.35 su Rai 1, si accendono le luci sulla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026. Dopo due semifinali infuocate, questa sera verrà proclamato ufficialmente il brano vincitore di questa edizione. Il commento italiano è affidato anche stavolta a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre sul palco della Wiener Stadthalle tornano Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. In collegamento con loro, dalla Sala Blu di via Teulada, ci sarà Mariasole Pollio per annunciare i cosiddetti “douze points”, i 12 punti assegnati dalla giuria nazionale italiana. Quali sono i 25 paesi in gara?. I dieci che hanno superato la seconda semifinale di giovedì 14 maggio sono: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Cipro, Danimarca, Repubblica Ceca, Albania e Malta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco la scaletta della finale di Eurovision 2026

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