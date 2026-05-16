In una provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo, si registrano almeno 80 decessi legati a una nuova epidemia di Ebola. A Bunia, le autorità segnalano continue operazioni di sepoltura di cadaveri, mentre i servizi sanitari cercano di contenere la diffusione della malattia. L’epidemia ha colpito una vasta area, portando a un aumento dei casi e delle vittime in breve tempo. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e internazionali.

Almeno 80 persone sono morte a causa della nuova epidemia di Ebola scoppiata nella provincia orientale dell’Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Gli operatori sanitari stanno lavorando senza sosta per intensificare i controlli e il tracciamento dei contatti al fine di contenere la malattia. L’Associated Press, dalla capitale dell’Ituri, Bunia, ha intervistato alcuni residenti che hanno raccontato le loro paure e le continue sepolture dei defunti. “Ogni giorno muoiono persone e questa situazione va avanti da circa una settimana. In un solo giorno seppelliamo due, tre o anche più persone”, ha raccontato Jean Marc Asimwe, un residente di Bunia, “Al momento non sappiamo ancora di che tipo di malattia si tratti”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, almeno 80 vittime in Congo: a Bunia continue sepolture di cadaveri

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