Poesia teatro e musica per San Francesco

Stasera alle 21 al Teatro Leonardo in via Ampère 1 si terrà lo spettacolo “A tu per tu con San Francesco”. La serata combina poesia, teatro e musica per celebrare la figura del santo d’Assisi. L’evento è organizzato per offrire al pubblico un momento di riflessione attraverso diverse forme artistiche. L’ingresso è aperto a tutti e la rappresentazione durerà circa un’ora.

Omaggio a San Francesco d’Assisi tra poesia, teatro e musica: oggi alle 21 al Teatro Leonardo (via Ampère 1) va in scena “A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia“. Un faccia a faccia con un Santo imprendibile, uno spettacolo che sorride alla vita e che fa della ferita, ovvero della povertà, una relazione possibile se poetica. Una serata non convenzionale tra teatro, musica, canto, poesia e una confessione che diventa creazione. Interviene il poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale San Francesco 1226-2026. Letture teatrali di Massimiliano Finazzer Flory da il Cantico delle Creature, Dante, Borges, Merini. Voce e piano Carlotta Limonta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

'A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia': una serata tra canto, teatro e musica

