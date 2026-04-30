All' alba il concerto per San Francesco | musica e spiritualità al Sacro Monte di Orta

Musica e spiritualità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'appuntamento è fissato per le 5 del mattino di domenica 3 maggio, quando la cornice del Sacro Monte di Orta San Giulio ospiterà "Fratello Lupo", un evento musicale pensato per accompagnare il passaggio dalla notte al giorno.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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