È iniziata la quindicesima edizione di Peonia in Bloom, la manifestazione che si tiene negli antichi Orti di Bologna, situati in via della Braina 11. L’evento si svolge in un’atmosfera caratterizzata da un forte fascino, all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città. Durante la manifestazione, vengono esposte e celebrate le peonie, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si protrae per diversi giorni.

Nell’atmosfera di grande fascino all’interno degli antichi Orti (via della Braina 11) uno dei luoghi più suggestivi di Bologna, ha preso il via la manifestazione Peonia in Bloom, giunta ormai alla sua quindicesima edizione. Si tratta di una mostra mercato di Alto Artigianato che proseguirà - per la gioia di curiosi e appassionati – anche nelle giornate di oggi e domani, da mattina a sera. L’orario da segnare è quello che va dalle 10 alle 19. Peonia in Bloom è davvero un appuntamento molto atteso che si pone l’obbiettivo di promuovere le eccellenze artigianali e programmi benefici. Per questa edizione la donazione sarà destinata a sostenere il progetto Comunicare e Condividere dell’ Associazione L’Arche – Comunità l’Arcobaleno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È tornata Peonia in Bloom. Gli antichi Orti in festa

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