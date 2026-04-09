Peonia in Bloom | il market di primavera fa fiorire i Giardini della Braina

Il 15, 16 e 17 maggio 2026 a Bologna torna Peonia in Bloom, mostra mercato che ha l'obbiettivo di promuovere i progetti della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere, membro della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.Giunta alla sua 15ª edizione, è oggi un appuntamento culturale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Alviero Martini 1A Classe presenta Bloom City: la nuova linea che fa fiorire lo stile urbanoLa nuova linea Bloom City di Alviero Martini 1A Classe unisce design pulito, dettagli Geo e colori vivaci per una collezione pensata per la donna...

Un'azienda di Pozzuoli coltiva e fa fiorire l'inclusione, premiata nella CapitaleDa 10 anni il bando promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie...

Giardini e Terrazzi, Diverdeinverde, Peonia in Bloom: la primavera sboccia a BolognaBologna, 3 maggio 2024- La primavera sta piano piano arrivando in città, tra picchi di caldo e giorni di pioggia. Quale simbolo più rappresentativo della stagione se non il fiore. Dopo il mercatino di ... ilrestodelcarlino.it

Nella città in verde tra giardini e fioriBOLOGNA – C’è un bel giardino condominiale con duecentocinquanta esemplari di rose e una trentina di varietà di peonie che perimetrano una lunga composizione al margine di un prato. Le rose sono ... bologna.repubblica.it