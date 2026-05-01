Se volete andare nella città dei tulipani non dovete andare ad Amsterdam

In primavera, i campi si riempiono di tulipani di vari colori, attirando molti visitatori. Tuttavia, la città considerata la vera origine di questi fiori non è Amsterdam, ma Istanbul. La città turca ha storicamente svolto un ruolo importante nella coltivazione e nella diffusione dei tulipani, che sono diventati simbolo anche della cultura locale. La fama dei tulipani si è diffusa nel mondo grazie a questa tradizione antica.

In primavera i tulipani colorano le città, ma pochi sanno che la loro vera culla non è Amsterdam bensì Istanbul. Qui, tra storia ottomana, simboli sacri e un grande festival internazionale, il fiore è diventato identità e racconto nazionale.🔗 Leggi su Fanpage.it GUIDA COMPLETA DI AMSTERDAM! Quando andare, dove alloggiare e cosa fare! Notizie correlate Tulipani da raccogliere: cresce la moda dei campi in parchi e città, ecco dove andareFirenze, 30 marzo 2026 - Campi colorati, passeggiate tra i filari e la possibilità di raccogliere i fiori da portare a casa: anche in Toscana si... Abusivi nella casa al mare, minacciati i proprietari: “Ve ne dovete andare”Civitanova, 20 febbraio 2026 – Occupano abusivamente da mesi la casa al mare, a Civitanova, di una coppia di anziani.