È morta oggi ad Arezzo la professoressa Adua Bidi Piccardi
Oggi ad Arezzo si è verificata la morte della professoressa Adua Bidi Piccardi. La docente era conosciuta per la sua dedizione all’insegnamento e la passione per il lavoro scolastico. La notizia è stata comunicata dalle istituzioni scolastiche della città, senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze del decesso. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali. La professoressa aveva dedicato molti anni alla formazione degli studenti e aveva ricevuto riconoscimenti per il suo impegno professionale.
Arezzo, 16 maggio 2026 – . Grande la sua passione per la scuola e l’insegnamento. È stata Preside dell’Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti e Presidente della Biblioteca Città di Arezzo. La sua vita professionale, interamente dedicata alla scuola, era iniziata come maestra elementare negli anni cinquanta, proseguita poi con l'insegnamento della Geografia economica alle superiori e conclusa con l'incarico di preside, in particolare dell’Istituto Tecnico Commerciale “Buonarroti” di Arezzo, durante il quale aveva realizzato numerosi progetti e attività culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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