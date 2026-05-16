È morta oggi ad Arezzo la professoressa Adua Bidi Piccardi

Oggi ad Arezzo si è verificata la morte della professoressa Adua Bidi Piccardi. La docente era conosciuta per la sua dedizione all’insegnamento e la passione per il lavoro scolastico. La notizia è stata comunicata dalle istituzioni scolastiche della città, senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze del decesso. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali. La professoressa aveva dedicato molti anni alla formazione degli studenti e aveva ricevuto riconoscimenti per il suo impegno professionale.

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