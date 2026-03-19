Il 19 marzo 2026 ad Arezzo è stato segnalato il scomparso del dottor Pier Tommaso Piccardi. Per diversi anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Ordine provinciale degli Agronomi e Forestali e ha anche esercitato la funzione di Primo rettore della Fraternita dei Laici. La sua assenza è stata resa nota dalle autorità locali.

Arezzo, 19 marzo 2026 – . P er molti anni presidente dell'Ordine provinciale degli Agronomi e Forestali, è stato anche Primo rettore della Fraternita dei Laici. Impegnato da sempre anche nell'associazione scout Cngei e nelle Acli È morto oggi ad Arezzo il dottor Pier Tommaso Piccardi. Professionista molto stimato, è stato presidente dell'Ordine provinciale dei dottori Agronomi e Forestali dal 1986 al 2000 e primo rettore della Fraternita dei Laici negli anni novanta. Aveva 89 anni. Impegnato anche nel sociale, fin da giovane è stato attivo nell'associazione scout Cngei, ricoprendo incarichi locali e nazionali, e anche nelle Acli, con vari ruoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparso ad Arezzo il dottor Pier Tommaso Piccardi

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