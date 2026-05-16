È lite sul trasporto pubblico Tarabella Pd | Possibili tagli

Una discussione sul trasporto pubblico sta attirando l’attenzione dopo che una rappresentante del Partito Democratico ha segnalato la possibilità di riduzioni nelle corse degli autobus destinati alle frazioni collinari. La capogruppo ha espresso preoccupazione riguardo a potenziali tagli, senza fornire dettagli su tempi o modalità. La questione riguarda principalmente il servizio di collegamento tra le zone più periferiche e il centro urbano, con un’attenzione particolare alle implicazioni per i residenti di quelle aree.

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Corse degli autobus a rischio tagli per le frazioni collinari? A lanciare l’allarme è la capogruppo Pd Irene Tarabella. "Quanto sta accadendo sul trasporto pubblico locale è grave – dice – e rischia di colpire cittadini, studenti, lavoratori e anziani delle frazioni collinari. Secondo quanto emerso, da metà giugno potrebbero scattare riduzioni e tagli alle corse dei pullman verso Capezzano Monte, Valdicastello e Strettoia. Il motivo sarebbe la scelta del sindaco di non contribuire economicamente al nuovo assetto del servizio previsto dal bando per l’assegnazione del trasporto pubblico locale. Chiediamo con urgenza una variazione di bilancio per evitare questo ridimensionamento". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È lite sul trasporto pubblico. Tarabella (Pd): "Possibili tagli" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Sistema al collasso”: il Pd alza la voce sul trasporto pubblico a BeneventoTempo di lettura: 3 minuti “Sentiamo il dovere di intervenire con forza sulla crisi ormai insostenibile del trasporto pubblico locale, che ha portato... Sciopero, stop di 24 ore nel trasporto pubblico locale: possibili ripercussioni sui serviziNella giornata di lunedì, 18 maggio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato.