Sciopero stop di 24 ore nel trasporto pubblico locale | possibili ripercussioni sui servizi

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale, indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. L'agitazione potrebbe causare sospensioni o riduzioni dei servizi in molte città italiane, influenzando il normale svolgimento delle corse e delle linee di autobus, tram e metropolitane. La protesta si svolgerà su scala nazionale, coinvolgendo diversi operatori del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella giornata di lunedì, 18 maggio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. In questa giornata, dunque, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.I.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi

Video Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi

Notizie correlate

Sciopero 27 marzo 2026: stop per trasporto pubblico locale, scuola e stampaGiornata di scioperi venerdì 27 marzo, con agitazioni che interessano il trasporto pubblico locale, la scuola e l’informazione.

Sciopero generale del 9 marzo: stop di 24 ore in scuola, sanità e serviziOggi, lunedì 9 marzo, è in programma uno sciopero generale di 24 ore proclamato da diversi sindacati di base.

Temi più discussi: Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: tutte le categorie coinvolte; Sciopero dei mezzi a Milano, confermato lo stop (ma in forma ridotta): gli orari di bus, tram e metro; Sciopero EAV Napoli 9 maggio 2026: stop di 24 ore su tutte le linee; Sciopero generale 18 maggio, stop a treni, bus, taxi e autostrade: le fasce di garanzia.

sciopero stop di 24Sciopero 18 maggio, stop a treni e trasporto locale: gli orari. Si ferma anche la scuolaLa mobilitazione generale è stata indetta dall’Usb. Il Gruppo Fs e le aziende metropolitane stanno ufficializzando le fasce di garanzia ... repubblica.it

sciopero stop di 24Sciopero generale lunedì 18 maggio 2026: stop a treni, bus e scuola. Gli orari e le fasce di garanziaL'Italia si prepara a vivere un lunedì di paralisi totale. Per la giornata del 18 maggio 2026, l'Unione Sindacale di Base (USB), insieme all'USI e altre sigle del ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web