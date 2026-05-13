Sciopero stop di 24 ore nel trasporto pubblico locale | possibili ripercussioni sui servizi

Lunedì 18 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale, indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. L'agitazione potrebbe causare sospensioni o riduzioni dei servizi in molte città italiane, influenzando il normale svolgimento delle corse e delle linee di autobus, tram e metropolitane. La protesta si svolgerà su scala nazionale, coinvolgendo diversi operatori del settore.

Nella giornata di lunedì, 18 maggio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. In questa giornata, dunque, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.I.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi

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