E' la grande notte di Sal Da Vinci all' Eurovision
Il cantante napoletano con Per sempre sì il uno dei grandi favoriti dell'Eurovision di questa sera. 22 è il numero per votare l'Italia alla competizione canora che si svolge in Austria.Ecco come fare: inviare un SMS al numero 475.475.0 con il codice di identificazione a due cifre della canzone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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