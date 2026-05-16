E' la grande notte di Sal Da Vinci all' Eurovision

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante napoletano con Per sempre sì il uno dei grandi favoriti dell'Eurovision di questa sera. 22 è il numero per votare l'Italia alla competizione canora che si svolge in Austria.Ecco come fare: inviare un SMS al numero 475.475.0 con il codice di identificazione a due cifre della canzone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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