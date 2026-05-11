Il pre Eurovision dell’Italia va alla grande | ecco quanto è quotato Sal Da Vinci

Da open.online 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, l’Italia si prepara con entusiasmo, portando in gara Sal Da Vinci. La sua partecipazione è molto attesa, e le quote sulle scommesse indicano un buon posizionamento per il cantante italiano. L’evento si svolge questa settimana, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori da tutta Europa. I bookmaker hanno già espresso le loro valutazioni sulla possibile performance del rappresentante italiano.

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E così siamo giunti alla settimana dell’ Eurovision Song Contest, un’edizione speciale, la 70esima di questa competizione musicale dallo strano appeal, una specie di Giochi senza frontiere in musica che piace tantissimo sui social, capace di una potenza di fuoco gigantesca in termini di lancio di progetti a largo raggio, vedi la storia dei nostri Maneskin, nonostante lo spessore intellettuale in sé sia sempre piuttosto scarsetto e alla fine il tutto si riduca regolarmente a una sorta di capodanno russo in tv. A proposito di Russia, questa 70esima edizione certamente passerà alla storia non solo per la cifra tonda ma per le notevoli defezioni di matrice politica che la caratterizzeranno.🔗 Leggi su Open.online

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