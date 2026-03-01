Sal Da Vinci la vittoria di un popolo e l’annuncio sull’Eurovision

Sal Da Vinci ha recentemente commentato la sua vittoria, descrivendo l’emozione come indescrivibile e sottolineando di sentire ancora addosso questa forte sensazione di affetto e entusiasmo. Contestualmente, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione all’Eurovision. La sua dichiarazione riflette il momento di gioia condiviso con il pubblico e il riconoscimento ottenuto durante l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. E’ la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l’ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso”. Lo dice Sal da Vinci alla conferenza stampa dopo la vittoria al festival di Sanremo 2026. Anche per Sal da Vinci la domanda di rito dopo la vittoria a Sanremo. Andrà all’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso OllySal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 e si appresta ora a partecipare all’Eurovision 2026.

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026Il sogno di Sal Da Vinci continua e dal palco del Teatro Ariston si sposta a quello della Wiener Stadthalle, a Vienna.

Sanremo, Sal Da Vinci: «Vittoria di chi viene dal basso. Eurovision? Per Sempre sì». La conferenza del podioSanremo 2026 - Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Batte al rush finale Sayf, con Tu mi piaci tanto. Sul terzo gradino del ... ilmessaggero.it

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso OllySal Da Vinci ha confermato che prenderà parte ad Eurovision 2026: la decisione del vincitore di Sanremo e il precedente di Olly ... virgilio.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com