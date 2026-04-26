L A PIÙ PICCOLA Genere: commedia drammatica??? Regia: Hafsia Herzi. Con Nadia Melliti, Park Ji-min, Aloïse Sauvage, Némo Schiffman “La più piccola”, in anteprima il trailer del film scritto e diretto da Hafsia Herzi X Leggi anche › Hafsia Herzi in “Le ravissement – Rapita”: «Il mio racconto di maternità usurpata» Dal romanzo omonimo di Fatima Daas (Fandango), Hafsia Herzi, per il suo terzo film da regista, scende nel profondo di una presa di coscienza, e come nello struggente Ti meriti un amore (2019) affianca la sua protagonista (Nadia Melliti, esordiente e miglior attrice a Cannes 2025) nella ricerca del proprio posto, tra l’amore per le ragazze e l’amore per Dio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “La più piccola”: la recensione del film di Hafsia Herzi

LA PIU PICCOLA (2026) Trailer del Film di Hafsia Herzi con Park Ji-min e Nadia Melliti.

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