Famiglia nel bosco l’avvocato dei genitori smentisce la richiesta di risarcimento | Vogliono solo i loro figli

L'avvocato della famiglia coinvolta nella vicenda nel bosco ha dichiarato che non è stata presentata alcuna richiesta di risarcimento per danni psicologici. Secondo quanto spiegato, l'atto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila non ha portato a richieste di indennizzo, e la famiglia si sarebbe concentrata esclusivamente sulla volontà di riottenere i propri figli. La posizione legale è stata comunicata a Fanpage.it.

L'avvocato Marco Femminale, legale della "famiglia nel bosco", spiega a Fanpage.it che non è stata presentata nessuna richiesta di risarcimento per i presunti danni psicologici che l'accertamento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila avrebbe causato. Sul tavolo resta invece la richiesta di riunire il nucleo familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Non c’è solo la “famiglia nel bosco”, la storia di due genitori: “Con l’affido abbiamo salvato nostro figlio”Luca, un ragazzo che oggi ha 18 anni, 11 anni fa è stato letteralmente salvato da Matteo e Chiara grazie all'affido dopo un'infanzia di torture e... Famiglia nel bosco, i genitori studiano la richiesta di risarcimento. Gli psicologi: “Trauma irrisolto nei bambini”Vasto – Una richiesta di “risarcimento" per i presunti “effetti traumatici” sui bambini causati dalla separazione dai genitori e dal collocamento... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco ultime notizie, Catherine non incontrerà i figli; Famiglia nel bosco, stop a trasferimento dei bimbi dalla casa famiglia; Famiglia nel bosco, sospeso allontanamento dei bimbi dalla casa famiglia: Catherine incontrerà i figli. Famiglia nel bosco, l’avvocato dei genitori smentisce la richiesta di risarcimento: Vogliono solo i loro figliL’avvocato Marco Femminale, legale della famiglia nel bosco, spiega a Fanpage.it che non è stata presentata nessuna richiesta di risarcimento per i presunti danni psicologici che l’accertamento del ... fanpage.it Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco Marco Femminella e ... quotidianodipuglia.it Era accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori e dai futili motivi. Ma l’accusa è caduta in giudizio, allorché i giudici hanno concluso che i fatti denunciati – dalle gravi minacce agli strattonamenti sotto effetto d’alcol e droga – andav - facebook.com facebook Nato anche il quarto pullo di Giò e Giulia: la famiglia dei falchi pellegrini del Pirellone è al completo (e parte il toto-nomi) x.com