Dal 14 al 17 maggio, Geronimo Stilton sarà presente al Salone del Libro di Torino. L'evento si svolgerà presso il Lingotto Fiere, dove l'editore annuncerà incontri e attività dedicate ai lettori più giovani. La partecipazione del personaggio, noto per le sue avventure narrative, si inserisce nel programma ufficiale del salone, che prevede anche presentazioni di libri, laboratori e incontri con autori.

TORINO – Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi venticinque anni, diventato un vero e proprio fenomeno editoriale e culturale di dimensioni globali, sarà presente alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il 14, 16 e 17 maggio. Il celebre topo giornalista, nato da un’idea di Elisabetta Dami e diventato un simbolo della letteratura per ragazzi e punto di riferimento per milioni di giovani lettori, incontrerà i fan in una serie di firmacopie, e si esibirà in due spettacoli: “Grandi miti e. mitiche risate con Geronimo Stilton”, ispirato ai libri Io e il minotauro e Ti presento.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Geronimo Stilton al Salone del Libro di Torino (14, 16 e 17 maggio)

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