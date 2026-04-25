Infrazioni stradali ad Ancona la stangata è servita | quasi raddoppiate le multe in un anno siamo a 8,5 milioni

A Ancona, le multe per infrazioni stradali sono aumentate notevolmente nell’ultimo anno, raggiungendo complessivamente circa 8,5 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, le sanzioni accertate sono cresciute di circa 3,2 milioni, passando da 5,3 milioni a oltre il doppio. La differenza di importo indica un incremento delle violazioni rilevate dalle autorità nel periodo recente.

ANCONA Automobilisti indisciplinati, la stangata è servita. In un anno l’accertato da sanzioni stradali è salito di 3,2 milioni di euro, passando da 5,3 milioni del 2024 ad una monstre di 8,5 milioni. Vetta mai raggiunta prima dal Comune di Ancona. Nel 2023 si era toccato quota 6,5 milioni di euro per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada: quindi autovelox e telelaser, divieto di sosta e tutto il campionario di infrazioni inerenti al mondo del codice stradale. La commissione La somma inerente all’anno 2025 è stata portata all’attenzione del vicesindaco, e assessore alla Polizia locale Giovanni Zinni, dalla consigliera di minoranza Susanna Dini (capogruppo Pd) ieri mattina in sede di commissione consiliare sulla rendicontazione della gestione di esercizio 2025.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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