Dzeko ha parlato a Sky Sport dopo aver ottenuto la promozione in Bundesliga, commentando la sua esperienza con la Fiorentina, l’Inter e la Roma. Ha ricordato il suo periodo con i nerazzurri, affermando di sapere cosa significhi indossare quella maglia e definendo la stagione passata come molto importante. Inoltre, ha espresso il desiderio che Muharemovic possa trasferirsi di nuovo all’Inter, senza fornire altre valutazioni o opinioni.

di Francesco Aliperta Dzeko si racconta a Sky Sport dopo la promozione in Bundesliga, parlando di Fiorentina, Inter e Roma. Dopo una prima parte di stagione deludente con la Fiorentina, Edin Dzeko ha scelto di tornare in Germania, dove si era fatto conoscere al grande pubblico con la maglia del Wolfsburg. L’attaccante bosniaco ha accettato la proposta dello Schalke 04, contribuendo con 6 gol e 3 assist in 10 presenze alla straordinaria promozione del suo nuovo club. Intervistato da Sky Sport, il bomber ha espresso la propria gioia per il traguardo tedesco, parlando anche delle sue ex squadre in Serie A. SULLA DOPPIA VITTORIA DELL’INTER TRA CAMPIONATO E COPPA ITALIA – «L’Inter è un grande club e io lì sono stato non bene, ma benissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dzeko non dimentica: «So cosa significa giocare per i nerazzurri, è stata una grande stagione. Muharemovic all’Inter? Spero proprio di sì»

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