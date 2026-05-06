Calciomercato Inter Muharemovic vuole i nerazzurri! Intreccio con Dzeko e Juve completamente spiazzata

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con Muharemovic, difensore del Sassuolo, che avrebbe espresso interesse per il trasferimento ai nerazzurri. La trattativa coinvolge anche Dzeko, mentre la Juventus si trova di fronte a una situazione inattesa. Il giocatore ha comunicato il proprio gradimento tecnico alla possibilità di un passaggio in nerazzurro, aprendo nuovi scenari di mercato.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Muharemovic del Sassuolo ha dato il proprio gradimento tecnico al trasferimento in nerazzurro. Juve spiazzata. L’ Inter è già proiettata verso il mercato del 2027. Mentre la proprietà Oaktree pianifica il futuro, i rumors di mercato accendono un duello infuocato tra i nerazzurri e la Juventus per un obiettivo comune: il difensore bosniaco Tarik Muharemovic. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Muharemovic e il desiderio nerazzurro: c’entra Dzeko. Il centrale del Sassuolo ha espresso chiaramente la sua preferenza: vuole vestire la maglia dei Campioni d’Italia. Il desiderio del giocatore nasce dal legame con il suo idolo Edin Dzeko e dal fatto di essersi sentito “scartato” in passato proprio dall’ambiente bianconero.🔗 Leggi su Internews24.com

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