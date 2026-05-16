Dzeko | Il flop mondiale? In Italia qualcosa non funziona Che caos a Firenze ho pensato di smettere
Dzeko ha commentato il suo pensiero sul fallimento della nazionale italiana ai recenti Mondiali, affermando che qualcosa non funziona nel calcio italiano. Ha descritto la situazione a Firenze come caotica, confessando di aver pensato di smettere. Ha inoltre detto che la pressione sulla Nazionale italiana è eccessiva e ha dichiarato che la Bosnia non è più forte dell’Italia. Infine, ha espresso il desiderio che la squadra giallorossa riesca a qualificarsi per la Champions League.
Soltanto a gennaio, mica un secolo fa, aveva deciso di smettere. Ma i campioni possiedono una forza interiore che è molto più efficace dell’orgoglio. E allora Edin Dzeko ha trovato una soluzione: tornare in Germania, rimettendosi in gioco in Bundesliga 2, con il compito di aiutare lo Schalke 04 a tornare al piano di sopra. Fatto, con tanto di festa in barca in Costa del Sol. In più, il 31 marzo, si è tolto una soddisfazione dal valore inestimabile: unire i bosniaci di tre etnie e due generazioni diverse per festeggiare sulle strade di Sarajevo la qualificazione al Mondiale che mancava dal 2014. Ahinoi, che restiamo a guardare. Adesso, a 40 anni compiuti, Dzeko pensa al gran finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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