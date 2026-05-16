Dzeko ha commentato il suo pensiero sul fallimento della nazionale italiana ai recenti Mondiali, affermando che qualcosa non funziona nel calcio italiano. Ha descritto la situazione a Firenze come caotica, confessando di aver pensato di smettere. Ha inoltre detto che la pressione sulla Nazionale italiana è eccessiva e ha dichiarato che la Bosnia non è più forte dell’Italia. Infine, ha espresso il desiderio che la squadra giallorossa riesca a qualificarsi per la Champions League.

Soltanto a gennaio, mica un secolo fa, aveva deciso di smettere. Ma i campioni possiedono una forza interiore che è molto più efficace dell’orgoglio. E allora Edin Dzeko ha trovato una soluzione: tornare in Germania, rimettendosi in gioco in Bundesliga 2, con il compito di aiutare lo Schalke 04 a tornare al piano di sopra. Fatto, con tanto di festa in barca in Costa del Sol. In più, il 31 marzo, si è tolto una soddisfazione dal valore inestimabile: unire i bosniaci di tre etnie e due generazioni diverse per festeggiare sulle strade di Sarajevo la qualificazione al Mondiale che mancava dal 2014. Ahinoi, che restiamo a guardare. Adesso, a 40 anni compiuti, Dzeko pensa al gran finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dzeko: "Il flop mondiale? In Italia qualcosa non funziona. Che caos a Firenze, ho pensato di smettere"

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