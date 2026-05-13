Beatrice Gardini, attuale schiacciatrice di Macerata, è stata protagonista dell’ultima puntata di Volley Night, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato delle sue esperienze con le retrocessioni e ha riferito di aver considerato l’idea di smettere. Ora, invece, afferma che si sente pronta a vivere questa fase della sua carriera.

Beatrice Gardini, schiacciatrice ora di Macerata, è stata l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La schiacciatrice di Perugia, che nella prossima stagione giocherà a Macerata, si è raccontata a 360 gradi tra passato, presente e futuro con spunti quanto mai interessanti. La nativa di Ravenna inizia analizzando la differenza tra presente e passato: “Il mio percorso? Diciamo che me ne sto accorgendo più ora di quello che ho fatto prima rispetto a quand’ero più piccola. Prima era tutto nuovo. Ho fatto le mie prime esperienze importanti fuori casa quando avevo 14 anni. Vedevo solo tutto il bello delle tante cose che mi sono successe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beatrice Gardini: “Ho imparato dalle retrocessioni. Ho pensato di smettere, ora è il mio momento”

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