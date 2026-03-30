Domani si disputerà a Zenica la partita decisiva tra Italia e Bosnia, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Edin Dzeko ha commentato la sfida affermando che se l’Italia avesse timore di affrontare il Galles, ci sarebbero problemi nel team. La partita rappresenta l’ultimo atto del playoff per le due squadre, con la Bosnia che punta a ottenere il pass per il torneo mondiale.

Domani, a Zenica, andrà in scena la finale del playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio tra Italia e Bosnia. Gli azzurri, vittoriosi a Bergamo 2-0 contro l’Irlanda del Nord, si sono guadagnati il diritto a sfidare in trasferta i bosniaci, che a sorpresa hanno sbancato Cardiff e battuto il Galles ai calci di rigore. Esito del confronto in terra gallese oggetto di interesse per alcuni degli azzurri, portando poi a un caso mediatico. Il riferimento è all’ esultanza di alcuni calciatori italiani, tra cui Federico Dimarco, nel momento della realizzazione del rigore decisivo da parte della Bosnia. Dai media balcanici questo gesto è stato descritto come un atto di presunzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Edin Dzeko parla chiaro: “Se l’Italia aveva paura di giocare contro il Galles, qualcosa non funziona”

Articoli correlati

Bosnia, parla Dzeko: «L’esultanza? Tutto normale, ecco cosa ci siamo detti con Dimarco. Se l’Italia ha paura del Galles…»Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate.

Dzeko stuzzica l'Italia: "Se temeva il Galles c'è un problema, ha paura"L'attaccante della Bosnia ha parlato in conferenza stampa in vista dell'importantissimo match contro gli Azzurri che vale l'accesso al Mondiale.

Tutto quello che riguarda Edin Dzeko

Serve intelligenza: verso Bosnia-Italia, Dzeko parla dell’esultanza di DimarcoEdin Dzeko, ex compagno di squadra di Federico Dimarco all'Inter, ha chiuso ogni polemica sull'esultanza degli azzurri dopo la vittoria della Bosnia in ... spaziointer.it

Edin Dzeko risponde a Federico Dimarco e accende Bosnia-ItaliaL'Italia è una nazionale incredibile, hanno vinto quattro Mondiali. Se hai paura di giocare in Galles qualcosa non funziona.... sportal.it