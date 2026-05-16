Duke Ellington Symphonic Visions indagine su un giallo musicologico

Dal dicembre 2025, il musicologo Luca Bragalini ha iniziato a collaborare con la University Press of Mississippi, casa editrice fondata nel 1970. Recentemente, si è concentrato su un progetto che riguarda l’opera di Duke Ellington, con un’indagine approfondita su alcuni aspetti della sua musica e della sua storia. La sua ricerca si focalizza su un tema che ha solleticato curiosità tra studiosi e appassionati, portando alla luce dettagli finora poco analizzati.

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Da dicembre 2025 il musicologo Luca Bragalini è autore per la University Press of Mississippi, importante editrice nata nel 1970. Duke Ellington Symphonic Visions (con traduzione di Brent Waterhouse e prefazioni di David Schiff e Aloma Bardi) «è la prima monografia di un autore italiano tradotta e pubblicata negli Usa da un’editrice universitaria». Lo precisa l’autore stesso aggiungendo come «l’ambito accademico statunitense conosca solo pochi di noi (studiosi italiani) per convegni, singoli saggi ma mai per volumi. Spero che questo libro segni la strada anche per altri miei colleghi». Nonostante una ricca produzione saggistica, autori italiani che si occupano di jazz tradotti o pubblicati in inglese quasi non ci sono. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Duke Ellington Symphonic Visions, indagine su un «giallo musicologico» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Glauco Venier fa incontrare Giacomo Puccini e Duke EllingtonUltimo appuntamento del calendario musicale della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon in programma venerdì 10 aprile (ore 20. Il giallo infinito. Ora prudenza. L’indagine non è un derbyAi tanti che in questi giorni mi hanno avvicinato per chiedere se fosse stato Alberto Stasi o Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi ho risposto così:...