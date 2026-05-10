Il giallo infinito Ora prudenza L’indagine non è un derby

In questi giorni, molte persone si sono avvicinate chiedendo se fosse stato Alberto Stasi o Andrea Sempio a commettere l’omicidio di Chiara Poggi. La risposta è stata che non si ha certezza, poiché l’indagine non è ancora conclusa. La vicenda ha suscitato numerosi interrogativi, ma al momento non si può affermare con certezza chi sia l’autore del delitto. L’indagine prosegue senza fare confronti con altri eventi o scenari.

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Ai tanti che in questi giorni mi hanno avvicinato per chiedere se fosse stato Alberto Stasi o Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi ho risposto così: non lo so. Non lo sappiamo, perché dobbiamo confrontarci con due fatti apparentemente antitetici. Il primo fatto è che Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva: l’unico responsabile è lui, dicono i giudici, e sento il dovere di rispettare la loro conclusione. Il secondo fatto è che una inchiesta condotta con innegabile scrupolo ora mette Andrea Sempio al centro della scena del crimine. Una indagine non è una sentenza. Ma escludere a priori la possibilità di un errore giudiziario non renderebbe onore alla qualità dei magistrati e degli investigatori del nuovo caso.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il giallo infinito. Ora prudenza. L’indagine non è un derby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avellino-Juve Stabia, il derby della prudenza: equilibrio e zero retiAllo Stadio Partenio-Adriano Lombardi il derby tra Avellino e Juve Stabia si chiude senza reti. Leggi anche: Volley, tra Forlì e Cesena derby infinito: la Life365.eu conquista il match al tie-break