Due serate aperte ai cittadini su salute prevenzione e servizi sanitari del territorio

Sono in programma due appuntamenti aperti ai cittadini nel Comune di Riva del Po, previsti rispettivamente per giovedì 28 e venerdì 29. Le iniziative si concentrano su temi legati alla salute, alla prevenzione e ai servizi sanitari presenti sul territorio. Durante gli incontri, verranno trattati aspetti riguardanti l’organizzazione dei servizi socio-sanitari e le modalità di accesso alle prestazioni. Le serate prevedono interventi e momenti di confronto pubblico rivolti ai residenti.

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