Due serate aperte ai cittadini su salute prevenzione e servizi sanitari del territorio

Da ferraratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in programma due appuntamenti aperti ai cittadini nel Comune di Riva del Po, previsti rispettivamente per giovedì 28 e venerdì 29. Le iniziative si concentrano su temi legati alla salute, alla prevenzione e ai servizi sanitari presenti sul territorio. Durante gli incontri, verranno trattati aspetti riguardanti l’organizzazione dei servizi socio-sanitari e le modalità di accesso alle prestazioni. Le serate prevedono interventi e momenti di confronto pubblico rivolti ai residenti.

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In programma due iniziative di interesse pubblico, entrambe dedicate ai temi della salute, della prevenzione e dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari, che si terranno nel territorio del Comune di Riva del Po nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29. Entrambi gli incontri, con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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