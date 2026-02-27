Questa mattina a Como, poco prima delle 7, un incendio ha interessato un appartamento in una palazzina di piazza San Fedele. Due persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Como, 27 febbraio 2026 – È scoppiato questa mattina pochi minuti prima delle 7, l'incendio che ha coinvolto un appartamento in una palazzina affacciata su piazza San Fedele e Como. I vigili del fuoco, avvisati con una chiamata arrivata al centralino alle 6.50, sono intervenuti con una squadra dal comando di via Valleggio, che ha estinto le fiamme partite da un divano, per motivi che sono in corso di ricostruzione. È stato così evitato che le fiamme si estendessero alla restante parte di abitazione. Due persone all'interno del locale, sono rimaste intossicate, soccorse da un'ambulanza del 118 e trasportate in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, scoppia un incendio in un appartamento di piazza San Fedele, due persone intossicate portate in ospedale

