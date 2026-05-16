Due imprese funebri senza autorizzazioni arriva la sanzione di oltre diecimila euro
La Polizia Locale di Afragola ha recentemente contestato sanzioni superiori ai diecimila euro a due imprese funebri operative senza le necessarie autorizzazioni. L’attività di controllo, condotta sotto la guida del Colonnello Antonio Piricelli, ha riguardato il settore commerciale nel territorio cittadino. Durante gli accertamenti sono stati verificati vari esercizi, con particolare attenzione alle autorizzazioni e alle conformità alle norme vigenti. L’operazione fa parte di un rafforzamento delle attività di controllo da parte delle forze di polizia locale.
La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato i controlli sul territorio in materia commerciale. Nell’ambito delle attività di monitoraggio sono stati avviati i controlli di due attività di impresa funebre. Dagli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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