Salma senza nome | dopo oltre due anni di attesa arriva la tumulazione

Dopo più di due anni dal ritrovamento in zona Vuccolo Cappasanta, la salma di un uomo di origine indiana, trovata in stato di mummificazione nel 2024, potrà essere sepolta. La procedura di tumulazione è stata finalmente completata, portando a una conclusione il lungo iter legale e amministrativo avviato dopo il ritrovamento. La salma, rimasta senza nome, sarà ora tumulata in un luogo adatto.

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A oltre due anni dal tragico ritrovamento avvenuto nella zona di Vuccolo Cappasanta, la salma dell’uomo di origine indiana trovata in stato di mummificazione nel 2024 potrà finalmente avere una degna sepoltura. Sarà il Comune di Albanella a sostenere i costi del funerale. Il feretro arriverà oggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Cataldo, 5 anni di attesa: strade senza nome, quartiere nel caos.San Cataldo, la politica locale sotto accusa: tra inerzia amministrativa e un comitato di quartiere nel mirino San Cataldo è al centro di un acceso... Fallimento Revisud: "Dopo oltre due anni i lavoratori ancora senza Tfr"BRINDISI - I lavoratori che si sono dimessi dalla Revisud prima della dichiarazione di fallimento non hanno ancora avuto notizia dai liquidatori... Argomenti più discussi: Salma senza nome: dopo oltre due anni di attesa arriva la tumulazione; Dopo 2 anni resta senza nome un cadavere scoperto ad Albanella. Sarà seppellito nel Cimitero del paese; Morta sola all’estero, nessuno reclama la salma; Cadavere senza identità, dopo due anni sarà seppellito ad Albanella.