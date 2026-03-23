Stadio Maradona nelle due Giornate Fai oltre diecimila presenze

Da ilnapolista.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CorSport: 4.800 sabato, 5.300 ieri. Secondo posto per la Corte Suprema di Cassazione e terzo per il Palazzo della Cancelleria a Roma. Successo straordinario per le visite allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione delle Giornate Fai di Primavera. Ieri, domenica 22 marzo, la presenza è stata maggiore della prima giornata, sabato 21. La visita durava circa 50 minuti, cominciando con una presentazione del murale di Jorit, inaugurato giovedì, e proseguendo con l’ingresso sulla pista d’atletica e il racconto della storia dello stadio. Infine, l’accesso allo spogliatoio ospiti e la visita alla sala stampa. Dato il successo ottenuto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato che le visite potrebbero essere permanenti e non solo per le Giornate Fai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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