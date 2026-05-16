A Bucarest si è appena conclusa una grande fiera militare dedicata alle tecnologie avanzate, con particolare attenzione a droni e intelligenza artificiale. Durante l’evento, gli espositori hanno mostrato dispositivi che, secondo le descrizioni, risultano semplici da impiegare, paragonandoli a console di videogiochi come la PlayStation. L’area dedicata alle nuove armi del futuro ha attirato numerosi visitatori, interessati a scoprire le innovazioni presentate in questa manifestazione.

Si è chiusa ufficialmente ieri, 15 maggio 2026, l’edizione più imponente e carica di tensione della storia della Black sea defense aerospace and security (Bsda). Nata nel 2007, la fiera ha celebrato i suoi vent’anni trasformando l’area di Romaero Baneasa in un gigantesco catalogo a cielo aperto della distruzione e della Difesa, in un momento storico in cui il confine tra esposizione tecnologica e necessità del fronte non è mai stato così sottile. Mentre a pochi chilometri di distanza era in pieno svolgimento il B9, con un summit tra i presidenti di Romania, Polonia ed Ucraina (dove si discuteva di diplomazia, guerra alla Russia e confini), tra gli padiglioni di Bucarest si respirava l’odore metallico dell’olio per armi, il ronzio elettrico dei droni e il rombo dei motori supersonici degli aerei da guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

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