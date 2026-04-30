Navi sommergibili droni subacquei | tutte le armi del GUGI lo spionaggio sottomarino di Putin

Il GUGI, abbreviazione di Direzione principale per la Ricerca in profondità, è un’agenzia russa che si occupa di operazioni sottomarine e di spionaggio sotto il mare. Tra le sue attrezzature ci sono navi, sommergibili e droni subacquei, strumenti utilizzati per attività di intelligence e sorveglianza. Rispetto ad altre agenzie di spionaggio russe, questa rimane poco conosciuta al pubblico generale.

Il GUGI, acronimo russo della Direzione principale per la Ricerca in profondità, è ancora poco noto al grande pubblico rispetto a sigle come FSB o GRU. Eppure, secondo numerosi analisti di intelligence, rappresenta uno degli asset più sensibili e strategici della Federazione Russa. Formalmente inserito nella Marina militare, gode di uno status particolare: il livello di segretezza delle sue attività è tale da farlo rispondere direttamente al ministro della Difesa e al presidente della Federazione. Il quartier generale si trova a San Pietroburgo, sul Baltico, ma il GUGI dispone anche di una base artica nella baia di Olenya Guba, la Baia dei Cervi, nella penisola di Kola, dove è concentrata la flotta russa di sottomarini nucleari strategici.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Navi, sommergibili, droni subacquei: tutte le armi del GUGI, lo spionaggio sottomarino di Putin Notizie correlate Leggi anche: Cipro, tutte le navi da guerra schierate dall'Europa (e arriva la portaerei francese De Gaulle): ecco lo scudo anti missili e droni Portaerei, navi da guerra, 100 tra caccia e droni e 10.000 militari: ma il blocco Usa non ferma (tutte) le petroliere a HormuzHormuz è chiusom parzialmente chiuso o aperto? Perché alcune navi riescono a transitare? Quali invece vengono bloccate dall'Iran o dagli Stati Uniti?... Panoramica sull’argomento Droni sottomarini contro le navi spia russe: la nuova strategia di Londra per proteggersi dalla guerra ibrida di MoscaNel Mare del Nord c’è una flotta di droni sottomarini britannici progettati per individuare e neutralizzare le navi spia russe. Lo rivela la Bbc citando il nuovo programma della Royal Navy condotto ... milanofinanza.it Droni spia subacquei, le Filippine rafforzano la difesa dei fondaliManila denuncia un preoccupante aumento degli atti sabotaggio ai cavi sottomarini e il ritrovamento di droni costruiti in Cina. A processo una ventina di presunti agenti di Pechino La Marina Militare ... panorama.it