Durante un controllo di routine, un ragazzo di 16 anni è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La droga era nascosta negli slip e in casa, e il giovane è stato immediatamente fermato dalle forze dell'ordine. La vicenda si è sviluppata nel corso di un'operazione volta a verificare eventuali attività illegali sul territorio. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle sostanze trovate o alle eventuali accuse.

Tarantini Time Quotidiano Controlli sul territorio portano al fermo di un 16enne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante una verifica su strada. Il giovane è stato bloccato dai Carabinieri della locale Stazione e sottoposto a perquisizione: aveva con sé circa 4 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri, nascosta negli slip, oltre a un grammo di hashish. Gli accertamenti sono stati estesi anche all’abitazione del minore, dove i militari hanno rinvenuto altra droga occultata tra la biancheria: circa 12,5 grammi di cocaina in tre dosi e una piccola quantità di marijuana. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e sarà analizzato dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Droga nascosta negli slip e in casa, fermato 16enne

Multi SubClaimed by the Wolf King as His Fated Mate—But Bound by a Cruel Contract

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