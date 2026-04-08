Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel tardo pomeriggio in una struttura sportiva situata a San Giovanni Teatino, in Abruzzo. Durante l’attività sportiva, ha accusato un arresto cardiaco e nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta. L’episodio si è verificato nell’area metropolitana Pescara Chieti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava sport. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Stando alle prime informazioni, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra. E’ stato subito assistito dai presenti, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arresto cardiaco in campo, muore un 15enne in Abruzzo

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