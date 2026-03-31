Con l’auto nel fosso dopo l’arresto cardiaco | muore a 76 anni

Da corrieretoscano.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 76 anni ha perso la vita questa mattina dopo aver perso il controllo della vettura, finendo nel fosso. L’incidente è avvenuto a seguito di un arresto cardiaco che ha colpito il conducente mentre era alla guida. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

CAMPIGLIA MARITTIMA – Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata di oggi (31 marzo). Un uomo di 76 anni, Massimo Sanvitale, ha perso la vita in seguito a un violentissimo fuori strada a Venturina La dinamica, al vaglio delle autorità, descrive una scena terribile: l’auto condotta dall’anziano è uscita di carreggiata finendo la sua corsa ribaltata all’interno di un fosso laterale. L’impatto ha trasformato l’abitacolo in una trappola di lamiere. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo dall’auto. Le condizioni del 76enne sono apparse subito disperate ai primi soccorritori della Misericordia di Venturina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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