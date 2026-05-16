Dramma dell' immigrazione clandestina neonata morta per ipotermia dopo sbarco

Un'altra tragedia si è consumata lungo le rotte dell'immigrazione clandestina, con una neonata che ha perso la vita a causa dell'ipotermia poco dopo lo sbarco. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, mentre i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita della bimba, che si trovava tra le persone arrivate via mare. La vicenda si inserisce in un quadro di continui episodi di traffico di esseri umani e di condizioni spesso precarie in cui si trovano i migranti durante i viaggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora un dramma sulle rotte dell'immigrazione clandestina e del racket senza scrupoli che specula sulla pelle delle persone. Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa, al molo Favarolo. Poco prima dell'alba, intorno alle 4.30, al molo sono sbarcate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza. La neonata è subito apparsa in condizioni cliniche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. La piccola però, è deceduta durante il trasporto. Giunti al Poliambulatorio, i medici hanno dovuto constatare il decesso della piccola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dramma dell'immigrazione clandestina, neonata morta per ipotermia dopo sbarco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He frames her and sends her to prison, she returns and vows revenge! Sullo stesso argomento Leggi anche: Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola Il freddo che uccide: neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco a LampedusaUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio.