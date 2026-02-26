Sanremo 2026 Fedez Masini e Sayf i più ascoltati su Spotify ultima tra i big Patty Pravo

Su Spotify, in sole 24 ore, Fedez con Masini e Sayf si posizionano tra i più ascoltati di Sanremo 2026, superando il milione di streaming. Patty Pravo, invece, si colloca tra le ultime dei big, con numeri più contenuti. La gara tra i brani continua a catturare l’interesse degli utenti, mentre le preferenze si distribuiscono tra i vari artisti in gara.

Quasi un milione di ascolti nelle prime 24 ore, su Spotify la coppia Fedez Masini e Sayf vanno in volata. Per la strana coppia di Sanremo ’26 si tratta di una conferma dopo aver strappato un posto nella cinquina degli artisti più televotati durante la seconda serata del Festival, quella di ieri, per Sayf invece forse un trailer di quello che potrebbe succedere stasera, quando il pubblico a casa sarà chiamato a votare la seconda tranche di big in gara. Sono 992mila gli stream sulla più popolare delle piattaforme musicali digitali per Male necessario, 933mila per Tu mi piaci tanto. Attenzione però anche a Nayt, che con 879mila stream conquista la terza posizione, anche lui, un po’ a sorpresa per i non frequentatori della scena live italiana, tra i cinque più votati dal pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

