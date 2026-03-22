Il nuovo album dei BTS, intitolato “Arirang”, ha già stabilito diversi record su Spotify, con un debutto che ha attirato l’attenzione di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. L’album, molto atteso, ha riscosso un successo immediato, confermando la popolarità della band sui servizi di streaming. La prima giornata di disponibilità ha visto numeri di ascolto record e una forte presenza sui social.

Era un trionfo annunciato, ma l’attesissimo nuovo album dei BTS, ha avuto un debutto davvero da urlo. Sabato 21 marzo, Spotify ha annunciato che Arirang, il primo disco del supergruppo sudcoreano dopo sei anni, è diventato il più ascoltato in un singolo giorno sulla piattaforma nel 2026. L’uscita ha anche stabilito un nuovo record come album K-pop più riprodotto nella storia del colosso dello streaming. “Gli ARMY hanno reso ‘ARIRANG’ l’album K-Pop più ascoltato nella storia di Spotify e l’album più ascoltato in un solo giorno nel 2026. Qual è la vostra traccia preferita finora?” ha scritto Spotify sul proprio account Instagram. Il ritorno dei BTS: “Arirang” è già un album da record. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo album dei BTS, “Arirang”, ha già infranto numerosi record su Spotify

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