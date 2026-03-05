Si schianta con l' auto contro una moto ma doveva essere in carcere

Un uomo coinvolto in un incidente stradale con una moto è stato fermato dopo aver provocato lo schianto. Da circa tre anni aveva un ordine di carcerazione, ma fino a ora era rimasto libero, circolando nella zona della Brianza. La polizia ha arrestato l’uomo al termine delle indagini, dopo aver constatato l’incidente e verificato la sua posizione legale.

Da quasi tre anni su di lui pendeva un ordine di carcerazione, ma circolava tranquillamente per la Brianza. Fino a quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale. È successo lo scorso 21 febbraio a Lazzate dove, nella serata, c’è stato uno schianto in via Vittorio Veneto. L’uomo – un 55enne originario del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti – era alla guida di un’auto. Lo scontro contro una moto guidata da un minorenne, l’arrivo dei soccorsi e il trasporto del ragazzo all’ospedale di Garbagnate. Il giovane non ha riportato ferite serie, mentre il 55enne è rimasto illeso. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Seveso che, al momento dei controlli, hanno scoperto che il 55enne non doveva essere alla guida dell’auto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

