Sal Da Vinci vive a Napoli con la moglie Paola. La loro casa si trova nel quartiere di Chiaia, un'area nota per le sue eleganti strade e gli interni curati. La residenza è arredata con uno stile raffinato e moderno, con ampie finestre che affacciano sulla città. La coppia trascorre molto tempo in questa abitazione, che rappresenta un punto di riferimento nella loro vita quotidiana.

La vita privata di Sal Da Vinci affascina da sempre il pubblico, non solo per la sua carriera musicale ma anche per il legame profondo con Napoli, città che rappresenta la sua radice più autentica. L’artista vive infatti con la moglie Paola Pugliese, compagna di una vita, in un appartamento che sembra racchiudere tutta la sua identità: elegante, luminoso, affacciato sul mare e impregnato di quella creatività che lo accompagna da decenni. Dove si trova esattamente la loro casa? Com’è organizzato lo spazio in cui Sal compone, si rilassa e accoglie gli affetti più cari? E quali dettagli raccontano davvero la quotidianità della coppia? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sal Da Vinci, dove vive con la moglie Paola: la casa a Chiaia e gli interni da sogno

Notizie correlate

Sal Da Vinci, la vita privata: la storia d’amore con la moglie Paola, chi è e cosa fa la figlia AnnachiaraAnnachiara Sorrentino è la figlia di Sal Da Vinci, il celebre cantante noto per brani come Rossetto e Caffè.

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"La canzone che sta conquistando il pubblico al Festival di Sanremo 2026 è un omaggio alla donna della sua vita.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In, la reazione che 'commuove' Mara Venier; Tutta Europa canta Per sempre si, partita la corsa di Sal Da Vinci per l'Eurovision; Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo; Cinque Minuti 2025/26 - Sal Da Vinci - 23/04/2026 - Video.

Sal Da Vinci difende la sua 'Per Sempre Sì' da Aldo Cazzullo a Belve, ci sono canzoni della camorra?Ospite di Belve, Sal Da Vinci ha replicato a quanto dichiarato da Aldo Cazzullo sulla sua canzone 'Per sempre sì' vincitrice al Festival di Sanremo. virgilio.it

Sal Da Vinci difende il brano di Sanremo e attacca le criticheSal Da Vinci a Belve tra Sanremo, critiche e vita privata Il cantante Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo e prossimo rappresentante dell’Italia ... assodigitale.it

Sal Da Vinci è pronto a conquistare Vienna! Con 'Per sempre sì. Ma quanto pesa davvero la sua canzone nella classifica dei favoriti: https://fanpa.ge/TUMzN - facebook.com facebook