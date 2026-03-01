Sal Da Vinci la sorella vive a Grottolella | legame speciale con l’Irpinia

Sal Da Vinci ha vinto un importante festival musicale, e la sua sorella, residente a Grottolella, ha espresso orgoglio per il risultato. La città irpina si è congratulata con lui, sottolineando il legame tra il cantante e il territorio. La vittoria è stata celebrata pubblicamente, mentre la famiglia di Sal Da Vinci mantiene un ruolo attivo nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grottolella si congratula con Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo 2026! L'Amministrazione Comunale esprime grande orgoglio e soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto da Sal Da Vinci, artista di straordinario talento che porta alto il nome della musica italiana. " La nostra comunità è legata in modo speciale alla famiglia Da Vinci: la sorella dell'artista vive a Grottolella, dove è sposata, e la famiglia è da sempre parte integrante del tessuto sociale e culturale del nostro paese. Ogni anno, insieme alla famiglia Da Vinci, l'Amministrazione Comunale promuove e cura il Premio Armando.