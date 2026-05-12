Eurovision Song Contest questa sera in tv | quando e dove vedere Sal Da Vinci in gara per l' Italia

Stasera, martedì 12 maggio, su Rai 1 si svolgerà il primo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2026. Tra i partecipanti ci sarà anche Sal Da Vinci, che rappresenta l’Italia in questa edizione. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire le esibizioni e le performance dei vari concorrenti. La serata vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi europei.

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