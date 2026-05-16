Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Harrison Skupski oggi ATP Roma 2026 | orario canale streaming

Oggi si svolgono le semifinali del torneo di doppio maschile all’ATP di Roma, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo contro Harrison e Skupski. Le partite sono visibili in diretta televisiva su uno dei canali sportivi dedicati, e sono disponibili anche in streaming sui servizi online ufficiali del torneo. Gli incontri sono programmati in orari diversi durante la giornata, permettendo agli appassionati di seguire le sfide in modo più flessibile.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia: dopo aver regolato BhambriVenus e KingGoransson, gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la quotatissima coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. I padroni di casa sono riusciti a regolare i numeri 1 del seeding e possono così proseguire la loro avventura sulla terra rossa di Roma, sostenuti dal grande pubblico del Foro Italico. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HARRISONSKUPSKI DALLE 13.00 I nostri portacolori hanno replicato il colpaccio compiuto lo scorso 28 marzo in... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia: dopo aver... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di... Semifinale centrata Bolelli e Vavassori affronteranno i vincenti della sfida tra Harrison/Skupksi e Arevalo/Pavic #IBI26 @BMWItalia x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del ... oasport.it