Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Miami 2026 | orario finale programma streaming

In diretta dal Masters 1000 di Miami 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato la coppia composta dall’olandese e dall’australiano, qualificandosi così per la finale del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria degli italiani, che ora si preparano ad affrontare la coppia formata dal tedesco e dal britannico. La finale sarà trasmessa in tv e disponibile in streaming secondo il programma ufficiale.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e battono anche la coppia formata dall’olandese Sander Arends e l’australiano John Patrick Smith, qualificandosi per la finale del Masters 1000 di Miami 2026. Il rodato binomio italiano se la vedrà nell’ultimo atto del prestigioso torneo statunitense con il team composto dal finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henri Patten. Sul cemento della Florida si affronteranno le teste di serie n.7 (i nostri portacolori) e n.4 del seeding di doppio in un match che mette in palio il titolo nel secondo appuntamento del Sunshine Double. I precedenti non sorridono a BolelliVavassori, che hanno perso ben cinque dei sei scontri diretti ufficiali disputati contro HeliovaaraPatten, reduci da una netta vittoria per 6-2 6-3 contro i fortissimi Marcel Granollers e Horacio Zeballos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). Contenuti e approfondimenti su Dove vedere in tv Bolelli Vavassori... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di finale ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Arends/Smith oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dall'olandese Sander Arends e dall'australiano John-Patrick Smith nella semifinale del ... oasport.it