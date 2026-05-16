Dove trovare il Carlino domani sotto le Torri

Ecco dove trovare il Carlino domani, anche durante il giorno festivo, nelle vicinanze delle Due Torri. Sono indicate alcune edicole aperte, tra cui quella situata all’aeroporto G. Marconi e una presso il servizio Gd Media Service S. La distribuzione si concentra in punti strategici della zona centrale e nei pressi delle principali vie di transito. La lista è utile per chi desidera acquistare il giornale in modo rapido e senza problemi durante la giornata di festa.

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L’elenco delle edicole aperte anche nel giorno festivo sotto le Due Torri. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazzale Atleti Azzurri D’Italia 52, Fiorita Davide; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 22-A;Palazzi Alessandro piazza M. Malpighi 11, Guardia Di Finanza; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares. Piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dove trovare il Carlino domani sotto le Torri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dove trovare il Carlino questa domenica Edicole aperte domani: ecco dove trovare il quotidiano in città? Cosa sapere Le edicole di Bologna restano aperte domani 28 aprile per la distribuzione del Carlino. Dove trovare il Carlino questa domenicaEcco l’elenco delle edicole aperte a Bologna questa domenica. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazzale Atleti ... ilrestodelcarlino.it Ecco dove trovare il Carlino domani in cittàPubblichiamo, come di consuento, tutte le edicole che resteranno aperte domani per consentire ai nostri lettori, anche nel giorno festivo, di acqistare il Resto del Carlino e essere informati. ilrestodelcarlino.it