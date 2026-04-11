Dove trovare il Carlino questa domenica

In questa domenica, a Bologna sarà possibile acquistare il Carlino presso alcune edicole aperte. Tra queste, ci sono l’aeroporto G. Marconi e il punto vendita della Gd Media Service S.

Ecco l’elenco delle edicole aperte a Bologna questa domenica. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; piazzale Atleti Azzurri d’Italia 52, Fiorita Davide; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares. Piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dove trovare il Carlino questa domenica Leggi anche: Dove trovare il Carlino anche domani Leggi anche: Dove trovare il quotidiano anche di domenica A la recherche de Joséphine : la femme qui dominait Napoléon Argomenti più discussi: Dove trovare il Carlino questa domenica; Dove comprare il Carlino durante le feste; Sulla Panoramica come in Formula uno: Così non va, interveniamo insieme; Zucchero e il ’mondo mascalzone’: La musica oggi non si impegna più. Dove trovare il Carlino domani in cittàDi seguito l’elenco delle edicole che saranno aperte domani, giornata festiva. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso; ... ilrestodelcarlino.it Il Resto del Carlino - facebook.com facebook