Edicole aperte domani | ecco dove trovare il quotidiano in città

Domani, 28 aprile, le edicole di Bologna resteranno aperte per la distribuzione del quotidiano locale. I cittadini potranno trovare il giornale presso i punti vendita abituali durante l’orario di apertura. La notizia riguarda esclusivamente la distribuzione del quotidiano e non si segnalano variazioni rispetto alle giornate normali. La distribuzione continuerà come di consueto nelle edicole della città.

? Cosa sapere Le edicole di Bologna restano aperte domani 28 aprile per la distribuzione del Carlino.. La rete capillare garantisce l'acquisto del quotidiano tra centro storico e periferie cittadine.. Domani, martedì 28 aprile 2026, i lettori del Carlino potranno recarsi presso una rete capillare di edicole e punti vendita distribuiti tra il centro storico e le periferie per acquistare la testata, con aperture garantite in numerosi punti strategici della città. La distribuzione cartacea non si ferma nonostante la giornata festiva, mantenendo attivo un presidio costante che parte dai luoghi simbolo del capoluogo per estendersi fino ai quartieri più popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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