Dopo le Olimpiadi la sfida è la mobilità

A un anno dalle Olimpiadi invernali, torniamo a Milano per analizzare i cambiamenti nella mobilità urbana. La città continua a sviluppare nuove soluzioni per migliorare il trasporto pubblico e la viabilità. Sono stati realizzati interventi per ridurre il traffico e promuovere l’uso di mezzi alternativi. La trasformazione riguarda anche l’ampliamento delle piste ciclabili e l’introduzione di zone a traffico limitato nel centro cittadino. Questi interventi sono al centro delle discussioni sulla mobilità milanese.

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