Dopo le Olimpiadi la sfida è la mobilità
A un anno dalle Olimpiadi invernali, torniamo a Milano per analizzare i cambiamenti nella mobilità urbana. La città continua a sviluppare nuove soluzioni per migliorare il trasporto pubblico e la viabilità. Sono stati realizzati interventi per ridurre il traffico e promuovere l’uso di mezzi alternativi. La trasformazione riguarda anche l’ampliamento delle piste ciclabili e l’introduzione di zone a traffico limitato nel centro cittadino. Questi interventi sono al centro delle discussioni sulla mobilità milanese.
A un anno di distanza torniamo a Milano per fare il punto sulla trasformazione urbana di quella che resta l’avanguardia d’Italia per la mobilità. La metropoli, reduce dal grande palcoscenico delle Olimpiadi Invernali che ne hanno accelerato lo sviluppo infrastrutturale, continua a correre verso il futuro. La prossima sfida è intercettare i flussi di pendolari prima che entrino nel cuore del tessuto cittadino, coniugando la tutela del proprio passato con l’efficienza tecnologica di una moderna capitale europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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